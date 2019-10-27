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فيديو.. قرية باريشا السورية.. “هنا قتل البغدادي”

صحيفة البلادaccess_time28 / صفر / 1441 هـ      27 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

تداول مغردون سوريون لقطات لمعارك دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو المكان الذي قالت وسائل إعلام أميركية إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي “قتل” فيه.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لـ”الحرة” إن وحدة عسكرية أميركية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم البغدادي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه وفق مراسل الحرة في البنتاغون إن البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية اميركية بالتأكد من موقعه، وقد تمت تصفيته على الفور والتحفظ على جثته.

وفيما أشار المسؤول إلى أن فحص الحمض النووي الـ DNA قد أثبت التعرف على هوية البغدادي، قال مسؤول آخر لأسوشيتد برس إن زعيم داعش وزوجته فجرا نفسيهما بسترات ناسفة خلال العملية.

وكان مغردون سوريون من إدلب، قد أفادوا في وقت سابق بوقوع عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، في مقدمتها ثماني مروحيات والطيران الحربي التابع للتحالف، وسمعت أصوات قصف عنيف بالمنطقة.

وتأتي تلك المعلومات ومقاطع الفيديو بالتزامن مع الأنباء عن مقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأميركية في قرية باريشا.

واستهدفت مروحيات “لساعة ونصف الساعة” ليل السبت الأحد متشددين قريبين من تنظيم داعش في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد أن ثماني مروحيات استهدفت بعد منتصف ليل السبت الأحد منزلا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب حيث تتواجد “مجموعات قريبة من الدولة الاسلامية”.

صحيفة البلاد

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