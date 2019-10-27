فيديو.. قرية باريشا السورية.. “هنا قتل البغدادي”

البلاد : وكالات

تداول مغردون سوريون لقطات لمعارك دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو المكان الذي قالت وسائل إعلام أميركية إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي “قتل” فيه.

Video from US air raids in Northern Syria…: فيديو لغارات من طائرات حربية مجهولة أدت لإشتعال النيران بين باريشا و حتان بريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية السورية. pic.twitter.com/x9Etac5uXu — Mohamad Rasheed محمد رشيد… https://t.co/eNoDqz64CX Retweet this Tweet — Fox News Feeds (@FoxNewsFeeds) October 27, 2019

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لـ”الحرة” إن وحدة عسكرية أميركية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم البغدادي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه وفق مراسل الحرة في البنتاغون إن البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية اميركية بالتأكد من موقعه، وقد تمت تصفيته على الفور والتحفظ على جثته.

وفيما أشار المسؤول إلى أن فحص الحمض النووي الـ DNA قد أثبت التعرف على هوية البغدادي، قال مسؤول آخر لأسوشيتد برس إن زعيم داعش وزوجته فجرا نفسيهما بسترات ناسفة خلال العملية.

قرية باريشا التي وقعت بقربها الغارة التي استهدفت زعيم #داعش #البغدادي تقع بالقرب من ريحانلي على الحدود السورية التركية pic.twitter.com/yETcv5KDJv — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) October 27, 2019

وكان مغردون سوريون من إدلب، قد أفادوا في وقت سابق بوقوع عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، في مقدمتها ثماني مروحيات والطيران الحربي التابع للتحالف، وسمعت أصوات قصف عنيف بالمنطقة.

وتأتي تلك المعلومات ومقاطع الفيديو بالتزامن مع الأنباء عن مقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأميركية في قرية باريشا.

أصوات عملية الإنزال الأمريكية في قرية باريشا بإدلب#مقتل_البغدادي pic.twitter.com/tf1ZlBrLSG — حُر #داريا (@AR2011B) October 27, 2019

واستهدفت مروحيات “لساعة ونصف الساعة” ليل السبت الأحد متشددين قريبين من تنظيم داعش في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد أن ثماني مروحيات استهدفت بعد منتصف ليل السبت الأحد منزلا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب حيث تتواجد “مجموعات قريبة من الدولة الاسلامية”.