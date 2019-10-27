فندق ضخم على شكل جيتار في فلوريدا

فلوريدا ـ وكالات

دشنت قبيلة “سيمينول” الأمريكية للسكان الأصليين الثرية فندقاً جديداً يأخذ شكل آلة جيتار، والذي فتح أبوابه، مؤخرا في مشروع ضخم بلغت تكلفته 1.5 مليار دولار.

ويقع فندق وكازينو “هارد روك هوتيل” على مسافة 30 كيلومتراً تقريباً شمال ميامي، ويضفي على المكان أجواء شبيهة بلاس فيجاس.

ويضم الفندق ذات الواجهات الزجاجية الزرقاء 1200 غرفة و7 آلاف مقعد في الكازينو وأكثر من 3 آلاف ماكينة حظ وطاولات ألعاب.وكان “السيمينول” الذين حاربوا أسلافهم المستعمرين الأوروبيين الوافدين إلى أمريكا أول من خاض غمار الكازينوهات مع افتتاح فندق في هوليوود في فلوريدا.

ويبلغ عدد أفراد هذا الشعب نحو 4200 نسمة يعيشون في محميات في مناطق مختلفة من هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وكانوا في الماضي يعانون الفقر، أما اليوم فهم السكان الأصليون الذين حققوا أكبر النجاحات في أوساط الأعمال.