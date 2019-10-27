حمدالله يقلب تقدم الهلال إلى فوز للنصر في الديربي

البلاد : متابعات

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للهلال في المباراة التي أقيمت في ملعب جامعة الملك سعود، محترفه كارلوس إدواردو في الدقيقة 32

فيما سجل للنصر في شوط المباراة الثاني عبد الرزاق حمدالله هدفين.

وبهذه النتيجة يرفع النصر رصيده إلى النقطة الـ 14 من 7 مباريات محتلاً المركز الرابع في ترتيب البطولة

فيما يظل رصيد الهلال عند النقطة 19 محافظاً على تصدره للدوري.