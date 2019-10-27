الرياضة

حمدالله يقلب تقدم الهلال إلى فوز للنصر في الديربي

صحيفة البلادaccess_time28 / صفر / 1441 هـ      27 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للهلال في المباراة التي أقيمت في ملعب جامعة الملك سعود، محترفه كارلوس إدواردو في الدقيقة 32

فيما سجل للنصر في شوط المباراة الثاني عبد الرزاق حمدالله هدفين.

وبهذه النتيجة يرفع النصر رصيده إلى النقطة الـ 14 من 7 مباريات محتلاً المركز الرابع في ترتيب البطولة

فيما يظل رصيد الهلال عند النقطة 19 محافظاً على تصدره للدوري.

صحيفة البلاد

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