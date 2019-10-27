جولات ميدانية لمراقبي الأمن الوقائي لوزارة البيئة على محافظة خليص

جدة- ياسر بن يوسف

شدّد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الثروة الحيوانية و مكتب الوزارة بمحافظة خليص من أعمالها الرقابية على مشاريع الإنتاج الحيواني التابعة للمحافظة للتأكد من مدى تطبيقها لإجراءات الأمن الحيوي.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي على أهمية متابعة مشاريع الإنتاج بشكل دوري، مبيناً أن الوزارة وفرت جميع الإمكانات الضرورية للمراقبين رغبة منها في تطبيق أفضل طرق المراقبة، والمتابعة للمشاريع وذلك للحفاظ على الصحة العامة للإنسان وكذلك الحيوان، مبيناً أن الأمن الحيوي يعد الطريقة المثلى لمواجهة المخاطر والأمراض للمشاريع الحيوانية، كما أنه يعتبر وقاية وليس علاجا.

واستطرد أن المهام التي يقوم بها مراقبو الأمن الحيوي تتلخص في مراقبة موقع المشروع وأن يكون خارج نطاق المدن والتجمعات السكانية بمسافة لا تقل عن 10كم، وأن تحاط بأسوار وبوابات محكمة وكذلك بوابات مزودة بأحواض تطهير خاصة بالمركبات لمنع دخول الأمراض إلى المشروع، والتأكد من وجود غرف استحمام الزوار وتغيير ملابسهم، ووجود استراحات العمال، وضرورة توفير طبيب بيطري أو مهندس زراعي خاص بالمشروع، والتخلص من النافق والمخلفات الصحية بطرق صحية، مع وجود برنامج تحصين وقائي، ومتابعة الحالة الصحية للحيوان، مؤكداً أنه في حالة ظهور مرض معين لا سمح الله التأكد من الأعراض الظاهرية للحيوان وعمل فحص مخبري لمعرفة نوع المرض .

ومن ضمن المخالفات التي وجدت داخل أحد المشاريع وجود مخلفات ونفايات داخل المشروع ،ووجود طبيب بيطري لا يحمل ترخيص مزاولة مهنة ، ومن المخالفات ايضا وجود حيوانات ضالة داخل أحد المشاريع ، ووجود تشققات داخل احد الحظائر وعدم وجود مغاطس على مداخل العنابر ، وتأجير ( المشروع) بدون اذن الوزارة ووجود عماله ليست على كفاله صاحب المشروع