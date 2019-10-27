الرياضة

أبها يهزم الإتحاد بهدفين مقابل هدف

صحيفة البلادaccess_time28 / صفر / 1441 هـ      27 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

حقق أبها فوزاً على مضيفه الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد لحساب الجولة الثامن من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم أبها أولاً عن طريق كريم العواضي من رأسية متقنة في الدقيقة 22، قبل أن يدرك الاتحاد التعادل عن طريق رومارينهو من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 73 عاود أبها التقدم مجدداً روبن غابرييل الذي استغل ارتداد الكرة من الحائط البشري للاتحاد ليودعها الشباك.

وبتلك النتيجة رفع أبها رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن فيما توقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

صحيفة البلاد

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