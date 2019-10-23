مصممة أزياء كفيفة تدرب 35 فتاة

جدة ـ ياسر بن يوسف

استطاعت مصممة الأزياء السعودية نجلاء الحيدري تجاوز إعاقتها البصرية، وصنعت قصة نجاح باهرة ، وتم اعتمادها مدربة معتمدة على الصعيدين المحلي والدولي، وليس هذا فحسب بل أنها نقلت تجربتها ونجاحاتها إلى المجتمع، عبر تعليم فتيات ونساء الوطن في مهنة ” الحياكة ” وتصميم الأزياء، بهدف تمكينهن من فتح باب رزق ومساعدتهن على الكسب الحلال، من خلال مشاريع صغيرة مربحة. وفرغت الحيدري مؤخرا من تأهيل 35 فتاة وسيدة عبر ورشة عمل في مهنة الخياطة وتصميم الأزياء بجدة،

وأكدت عزمها على نقل تجربتها الابداعية إلى مئات وآلاف السيدات، من خلال دورات تدريبية جديدة تحول الكثير من الفتيات من مستهلكة إلى منتجة، وتدعم برنامج التحول الوطني ومرتكزات رؤية الوطن 2030. تقول نجلاء الحيدري: “واجهت صعوبات وتحديات كبيرة في حياتي، حولتها ولله الحمد إلى نجاحات،

وسعيت إلى الاستفادة منها بشكل عملي، وإفادة المجتمع بها، من خلال تسهيليها وتبسيطها للمتدربات، وتعليمهم مباديء الخياطة وتأهيلهم لبداية مشروع خاص يساعدهم على الانتاج والمشاركة الايجابية في المجتمع”.