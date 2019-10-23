تعليم مكة يطلق 844 برنامجاً تطويرياً مهنياً

مكة المكرمة : البلاد

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب التربوي والابتعاث منذ بداية الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1440/ 1441هـ ” خطة فعاليات التطوير المهني ” لجميع شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة، حيث تم نشرها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للتدريب، ويمكن التسجيل من خلال الرابط http://medu.gov.sa/mt .

وقد بلغ عدد البرامج 844 برنامجاً تدريبياً يستهدف تدريب 23.229 مستفيدًا، من المشرفين التربويين والقيادات المدرسية والمرشدين الطلابيين والمعلمين والمستفيدين من البرامج التقنية وبوابة المستقبل والتربية الخاصة.