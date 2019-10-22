“الغذاء والدواء” تدشّن المتجر الالكتروني للمواصفات

جدة : البلاد

دشّن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي اليوم “المتجر الالكتروني للمواصفات”، الذي يمكّن المعنيين من الحصول على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة بنسخة رقمية.

وقال الدكتور الجضعي إن “متجر المواصفات الالكتروني” يعد استمراراً لمبادرات الهيئة في التحول الرقمي التي تهدف إلى تسهيل الخدمات على الشركاء والمستفيدين، ويضمن لهم الاطلاع ومعرفة أحدث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.