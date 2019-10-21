شاطئ كارنيوس البرازيلي يتعرض للتلوث النفطي

تعرض شاطئ كارنيروس في شمال شرقي البرازيل وهو من الأجمل في البلاد،للتلوث النفطي المجهول المصدر الذي أصاب حوالي ألفي كيلومتر من الشواطئ .

وحاول عشرات المتطوعين إزالة النفط الذي يغطي غالبية الشاطئ الممتدد على كيلومترات عدة بايديهم و الذي تحيط به أشجار جوز الهند.

يشار إلي ان شاطئ كارنيروس هو موقع سياحي رئيسي في ولاية بيرنامبوك ،وقد حل الشاطئ بمياهه اللازوردية ونباته الوافر في المرتبة 12 بين أجمل شواطئ العالم عبر موقع “ تريبادفايز

وتخشى السلطات المحلية أن يصل التلوث إلى مجمع بورتو غالينياس الذي يستقطب عددا كبيرا من الرواد في البرازيل.