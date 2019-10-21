إغلاق معامل خياطة مخالفة ومصادرة 32 ماكينة بجدة

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في قسم المراقبة ببلدية الجامعة الفرعية مجموعة من معامل الخياطة تديرها مجموعة من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، حيث تقوم تلك العمالة بمزاولة الأنشطة في مواقع مخالفة بعيدة عن أنظار الرقابة، وتمت مصادرة 32 آلة خياطة، وتم إيداعها بمستودع البلدية .

وأكد رئيس بلدية الجامعة الفرعية المهندس عمرو بن ظافر العمري ان مراقبي قاموا بمداهمة مواقع مخالفة يديرها عدد كبير من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة تقوم بمزاولة الخياطة عبر معامل تم رصدها داخل هذه المواقع مضيفا ان الأمانة أغلقت هذه المواقع وصادرت المعدات الموجودة فيها وهي 32 آلة خياطة وتم إيداعها مستودع البلدية وستكون هذه المواقع المخالفة تحت متابعة البلدية الفرعية.

من جانب آخر وضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء أزالت بلدية طيبة الفرعية (21) موقعاً ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل محمد المالكي أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وخلال جولاته المستمرة داخل حدود النطاق رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية مبيناً أنه تم إزالة (21) موقعاً عبارة عن إحداثيات جديدة بمخططي الوليد والبدر.