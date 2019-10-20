مركز خدمة اللغة العربية يواصل فعالياته في البرازيل

الرياض ـ البلاد

يبذل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي جهودا حثيثة لخدمة اللغة العربية على النطاق المحلي والدولي، وانطلاقا من مرجعيته الدولية يستمر المركز في تقديم كل ما يخدم اللغة العربية ويعزز انتشارها ويسعى إلى تقوية حضورها في العالم، ومن ذلك برنامج شهر اللغة العربية الذي يقام حالياً في جمهورية البرازيل الاتحادية ويختتم الأسبوع القادم.

وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور محمود بن إسماعيل صالح أن الجهود المبذولة في خدمة اللغة العربية تتضح جلية في برامج المركز الدولية التي من أهمها برنامج شهر اللغة العربية الذي يقام في دورته الحالية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

أكد الدكتور بن إسماعيل، أن الجهود تآزرت في العمل عليه من مؤسسات علمية بالمملكة، ومشاركة عدد من المتخصصين من الجامعات السعودية، حيث حظي البرنامج بدعم من سفارة خادم الحرمين الشريفين في برازيليا، وشراكة في التنظيم والتنفيذ مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، وتعاون الجامعة الإسلامية في تكليف عدد من المتخصصين في تنفيذ الدورات التدريبية،

ويشمل برنامج شهر اللغة العربية في البرازيل على مناشط متعددة من محاضرات، ودورات، ومسابقات، وندوات وملتقيات علمية، ومعرض للجهود الدولية للمملكة في خدمة اللغة العربية، ويسعى للوقوف على حضور اللغة العربية في البرازيل ودراسة واقعها. وأضاف الأمين العام للمركز أن البرنامج في أسبوعه الرابع والختامي سيقيم معرضاً متخصصاً في جامعة ساوباولو لعرض الجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة اللغة العربية ويستعرض الخدمات التي تقدمها الجامعات السعودية لطلاب المنح بمشاركة ممثلين من هذه الجامعات، ويقام ضمن هذا الأسبوع ندوة عن واقع تعليم اللغة العربية في البرازيل،

كما يقام الملتقى العلمي السعودي البرازيلي الذي يلتقي فيه أعضاء الوفد السعودي بمجموعة من المعلمين من مدن متعددة في البرازيل. كما ينفذ المركز ندوة عن الجهود المملكة في خدمة اللغة العربية، ويختتم البرنامج بتصفيات لمسابقات اللغة العربية التي نفذت في المدارس العربية وتكريم للفائزين فيها، ثم يقام آخر الأسبوع الحفل الختامي للشهر ويشمل تكريماً للجهات المتعاونة والخادمة للغة العربية في البرازيل بحضور معالي وزير التربية البرازيلي والسفير السعودي وعدد من مديري الجامعات وممثلي الحكومة البرازيلية.

من جانب آخر وضمن الجهود المحلية التي يبذلها المركز في مسار البحث العلمي، أنهى المركز مشروعه العلمي الذي شارك فيه 50 باحثاً وباحثة تحت عنوان: تعليم اللغة العربية لأبنائها نتج عنه سبع إصدارات علمية، وأقام ندوة بحثية بعنوان” منطلقات بحثية في تعليم اللغة العربية لأبنائها”، قدم فيها عدداً من المحاور التي تؤسس لآفاق بحثية مستقبلية وتنطلق من التراث المعرفي والتجارب الطويلة في تعليم اللغة العربية، بحضور عدد من الأساتذة المعنيين في هذا المجال، والمركز يتيح إصدارات المشروع بنسخ إلكترونية على موقعه بالإنترنت.