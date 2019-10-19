وزارة التعليم تطلق مشروع “حوارات نيوم” بمنطقة تبوك

تبوك : واس

تطلق وزارة التعليم ، غداً, مشروع الحوارات الطلابية, تحت شعار “حوارات نيوم”، كأحد أبرز مشروعات خطة وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة بالإدارة العامة للنشاط الطلابي “الثقافي”، ضمن سلسلة المشروعات التي تنفذها الوزارة في الميدان التعليمي، حيث يستضيف تعليم منطقة تبوك هذه النسخة من المشروع التي سيتم تنفيذها في مدينة المستقبل ” نيوم ” على مدى يومين.

ورحب مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري بضيوف المشروع والطلاب المشاركين, مقدماً شكره لوزارة التعليم على اختيار تبوك لتنفيذ هذا المشروع الطلابي النوعي.

من جانبه أشار مدير المشروع مشرف عام النشاط الثقافي بالوزارة الدكتور بندر العسيري إلى حرص وزارة التعليم على تأكيد نواتج التعليم وإبرازها من خلال مجموعة أوراق العمل التي يقدمها الطلاب المشاركين في المشروع باللغتين العربية والإنجليزية حول محوري اللقاء “نيوم مدينة الحالمين والملهمين – من طويق إلى نيوم خطوات عملية”، حيث ستعقد مجموعة من الجلسات الحوارية حولها بمشاركة ضيوف المشروع.

بدوره أكد المدير التنفيذي للمشروع مدير نشاط الطلاب بتبوك الدكتور عبدالله الحارثي توفير الإمكانات وتهيئة الظروف التي تساعد على نجاح المشروع بدء من استقبال الوفود المشاركة حتى نهاية المشروع، كما جرى رقمنة إجراءات التسجيل ورفع البيانات وتشكيل فرق العمل المشغلة للمشروع وإعداد اللجان العلمية والفنية, إضافة إلى إعداد أوبريت فني بهذه المناسبة.