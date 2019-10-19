عشرات الآلاف يتظاهرون في لبنان

بيروت : وكالات

تظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين السبت لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية، في وقت تبادلت القوى السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الوضع.

وأفادت “العربية” أن المحتجين قطعوا المدخل الشمالي لبيروت، كما عمدوا إلى قطع عدد كبير من الطرقات الرئيسية في المدينة، على الرغم من أن الجيش اللبناني عمد في وقت سابق إلى فتحها.

كما تجمع عدد من المتظاهرين في منطقة صيدا، مدخل الجنوب اللبناني، محتجين ضد الفساد والنخبة السياسية.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان عدداً من الطرق مازال مغلقاً لليوم الثالث على التوالي ومنها طريق بيروت – طرابلس الدولي في «البترون وجبيل».

وأضافت الوكالة ان مسيرة للمحتجين انطلقت من ساحة «رياض الصلح» لتجوب شوارع بيروت مشيرة إلى أن المتظاهرين نددوا خلالها بأعمال الشغب التي قام بها البعض ليل أمس وأكدوا أن تحركاتهم سلمية وحضارية، ولن يسمحوا لـ«المندسين» بإفشال التحرك السلمي.

في الأثناء اتهم المتظاهرون اللبنانيون، زعيم ميليشيا «حزب الله» حسن نصر الله، بالفساد

وهتف المتظاهرون الذين تجمَّعوا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت «كلن يعني كلن.. نصر الله واحد منن»، في إشارة إلى مطالبة الجميع بالخروج من المشهد السياسي.