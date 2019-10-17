أكبر موسم ترفيهي ينطلق في الرياض

جدة- البلاد

تنتظم مدينة الرياض فعاليات تعد الأكبر والأضخم على مستوى البلاد خلال الموسم الترفيهي “موسم الرياض”، الذي يأتي ضمن “مواسم السعودية” التي تهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد عبر إطلاق فعاليات متنوعة المحتوى ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر “4 ملايين منهم من سكان الرياض”، وتتوزع أماكن الفعاليات على مواقع عدة ، هي: بوليفارد الرياض، جامعة الأميرة نورة، الجنادرية، حي الملك عبدالله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية.

وتشمل الفعاليات 7 محاور، هي JOY وتشتمل فعالياتها على مسيرة افتتاحية و يُفتتح الموسم اليوم بمسيرة من 60 عربة على امتداد شارع تركي الأول، وسيكون الحضور مجانياً “المنطقة 1 الرياض بوليفارد”.

وتتلون سماء الرياض بعروض الألعاب النارية المبهرة اليوم وعلى صعيد الفنون تُعرض مسرحية “3 أيام في الساحل” للفنان محمد ھنیدي خلال 17-20 أكتوبر.

كما تنظم الهيئة العامة للترفيه مسیرة موسم الرياض اليوم، ثم يختتم الأسبوع الأول بحفلة تجمع الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم الجمعة 18 أكتوبر.