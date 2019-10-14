رسميا.. قيس سعيد رئيسا لتونس

تونس : وكالات

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية قبل قليل فوزالمرشح قيس سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة 72.1% من الأصوات، في الجولة الثانية الحاسمة لانتخابات 2019.

وقالت هيئة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55 في المئة.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها أمس الأحد في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش لتحسم التنافس المحتدم طوال الفترة القريبة الماضية بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد.

وخاض القروي وسعيد الجولة الثانية بعد تصدرهما للجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في منتصف سبتمبر والتي تنافس فيها 24 مرشحا.

بدوره أقر نبيل القروي بهزيمته في الانتخابات في وقت سابق اليوم، وهنأ منافسه قيس سعيد بالفوز متعهدا بدعمه خلال فترته الرئاسية.