“الشرعية” تحبط تقدم المليشيات الانقلابية

عدن – وكالات

أفشلت وحدات من الجيش اليمني، محاولة تقدم لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع محررة في جبهة الحشوة، بمحافظة صعدة شمالي البلاد، وفقاً لمصدر عسكري يمني قال إن عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم إلى مواقع الجيش في جبال الربعة الاستراتيجية، غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل.

ونقل موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر قوله: “إن مواجهات دارت بين الجانبين وقتل وأصيب فيها عدد من العناصر الحوثية المدعومة من إيران”.

فيما أحبطت وحدة من الجيش اليمني محاولة تسلل لعناصر من مليشيات الحوثي في برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وأكد قائد اللواء الأول حرس حدود بمحافظة الجوف العميد هيكل حنتف في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمينة “إن مجموعة من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في سلسلة جبال الشعير التابعة لمديرية برط العنان، غير أن قوات الجيش صدت المحاولة وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع”.

وبحسب حنتف فإن قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي سقطوا بنيران الجيش الوطني بينهم قيادات ميدانية. ومواصلة لخروقاتها اليومية منذ بدء سريان الهدنة الأممية التي نص عليها اتفاقية السويد في ظل تجاهل وصمت من قبل الأمم المتحدة، جددت مليشيات الحوثي استهدافها لمواقع القوات المشتركة المرابطة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، إذ أفادت المصادر الميدانية في الدريهمي عن استهداف المليشيات لمواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أن المليشيات استخدمت في قصفها واستهدافها قذائف الهاون عيار 120 وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 .

وكانت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، اتهمت في وقت سابق، الميليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين بـ”التنسيق المباشر لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المناطق التي تتبع الحكومة الشرعية”.

وقال وكيل وزارة الداخلية اليمنية، اللواء محمد سالم بن عبود: “إن لدى الوزارة معلومات تؤكد التنسيق بين الانقلابيين وداعش والقاعدة، لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الحكومة”، مشدداً على أن هذا التنسيق دقيق وقوي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.