مركز خدمة اللغة العربية يواصل أنشطته في البرازيل وأوزبكستان

الرياض- البلاد

باشر مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية أنشطة دورته الجديدة من برنامجه الدولي: ” شهر اللغة العربية “، وذلك في عدد من المدن البرازيلية خلال شهر أكتوبر الحالي، حيث يستمر المركز في تقديم مجموعة من البرامج العلمية والأنشطة اللغوية في خدمة اللغة العربية على مدى شهر كامل, ضمن جهود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية على الصعيد الدولي.

وأوضح الأمين العام المكلف للمركز الدكتور محمود إسماعيل صالح أن برنامج “شهر اللغة العربية” في البرازيل يضم مجموعة من الفعاليات اللغوية بدعم ومتابعة من سفارة المملكة في البرازيل، وبالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ومشاركات من المتخصصين من الجامعة الإسلامية.

كما أطلق المركز برنامجه التدريبي لمعلمي اللغة العربية في أوزبكستان ويقدمه الدكتور حسن الشمراني بعنوان: ” مهارات تعليم العربية لغة ثانية “، ويقدم المركز هذه البرنامج ضمن برامج التدريب الدولية التي ينشط فيها، كما أن طبيعة عمل المركز الدولية تقتضي منه تعميق الشراكات وتكثيف العمل لتحقيق الأهداف المشتركة لكل الجهات المعنية بخدمة اللغة العربية وثقافتها، ويأتي هذا البرنامج التدريبي في العاصمة الأوزبكية بمشاركة 50 متدرباً من معلمي اللغة العربية في أوزبكستان.

وضمن جهوده في مجال النشر أصدر المركز العدد السابع من مجلته العلمية المحكمة ” اللسانيات العربية “، ويدعو المركز المختصين والباحثين إلى المشاركة في مواضيع المجلات العلمية المحكمة التي يصدرها المركز، والاطلاع عليها بزيارة الموقع الشبكي للمركز.