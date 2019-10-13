مركز الملك سلمان يقدم مساعداته لبنين ولليمنيين والسوريين

بنين- صنعاء-عمان – واس

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 60 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية بنين، بحضور مدير برنامج الغذاء العالمي في بنين قاي ميسمن ادوا، وممثل وزارة المالية السعودية وفريق المركز.

ووقع قاي ميسمن ادوا على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق المركز في مدينة بورتو نوفو وعقب التسليم أشاد ممثل برنامج الغذاء العالمي بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم البرامج الإغاثية والإنمائية في الدول المحتاجة.



وأوضح رئيس الفريق عبدالاله العبداللطيف أن مشروع هدية التمور يأتي امتدادا لدعم المملكة للدول الشقيقة والصديقة، وهذه المساعدات ليست بمستغربة على المملكة التي دأبت على مد يد العون للدول والشعوب المتضررة في كافة بقاع الأرض.

وبين أن هذه الشحنة، التي جرى تسليمها اليوم تُعد جزءًا من مساعدات المملكة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في بنين.

وفي اليمن واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 1 – 9 / 10 / 2019م.

وراجع قسم الطوارئ 212 مستفيداً، وعيادة الباطنية 525 شخصاً، والفريق المتنقل 128 مريضاً، وعيادة تضميد الجروح 40 شخصاً، كما صرفت الأدوية لـ 1004 مرضى، وأجري الفحص المخبري لـ 426 شخصاً.

ويواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من المركز وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 478 مستفيداً، وقسم الباطنية 220 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 20 مستفيداً، وقسم الجراحة والتضميد 1,126 فرداً، وقسم المصابين بالأوبئة 420 مستفيداً.

كما راجع قسم المختبر 305 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 12مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 620 مستفيداً، وصرفت الأدوية ل 1,320 فردًا.



وفي الأردن قدمت عيادات المركز خدماتها العلاجية لـ 19,239 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين خلال شهر سبتمبر الماضي.

وراجع عيادات الطب العام 6,648 شخصاً، وعيادات الأطفال 5,644 طفلاً، كما استقبلت عيادة النساء والولادة 2,567 امرأة، فيما تلقى 1,054 لاجئاً سورياً العلاج في عيادة الباطنية، وراجع عيادتا الأسنان 1,236 مراجعاً.

كما تعاملت عيادتا الجراحة مع 961 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما جرى تقديم 1,126 تطعيماً لـ 506 أطفال وامرأة، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض المعدية 306 حالات، وراجع عيادة التغذية والرعاية الصحية 317 مريضاً.