تقرير عالمي: المملكة تستعد لتصبح أعجوبة شبه الجزيرة العربية

الرياض- سامية الغريبي

نشر موقع “إيطاليا أوجي” الأثري العالمي تقريرًا حول نية المملكة العربية السعودية افتتاح موقع أثري، سيجعلها “لؤلؤة” الآثار في المنطقة، ألا وهو معرض “العلا” الذي سيكون أعجوبة شبه الجزيرة العربية، وسيكون الموقع متميزا لما فيه من آثار تعود إلى الحضارة النبطية وآثار ترجع إلى عصر هجرة الرسول، وهو ما جعل قائمة مواقع التراث العالمية التابعة لليونيسكو تختاره ضمن مناطق التراث الثقافي الهامة.



وأوضح التقرير الأثري أن ما يميز موقع “العلا”، هو تلك الطريقة التي تم الحفر فيها بالصخر، والقوة المغناطيسية الجبارة التي تربط بين الأحجار مع بعضها البعض، ما يوحي بأنها كانت حضارة متقدمة، تخفي المزيد من الأسرار بداخلها.