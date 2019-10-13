تعيين أئمة وخطباء بالحرمين الشريفين

جدة- البلاد

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة الكريمة على تعيين عدد من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين.

وأوضحت الرئاسة أمس أن الموافقة تضمنت تعيين الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، خطيبين للمسجد الحرام وتعيين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إماماً للمسجد الحرام.

كما تضمنت الموافقة أيضاً تعيين الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيباً للمسجد النبوي والشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين للمسجد النبوي.