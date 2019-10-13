انطلاق موسم تنوين في إثراء بأكثر من 230 فعالية

الظهران-البلاد

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من موسم تنوين الإبداعي التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الفترة من 11- 27 صفر 1441هـ الموافق (10- 26 اكتوبر 2019م) كأكبر حدث إبداعي تشهده المملكة، وذلك بــ 232 فعالية ثقافية وفنية وعلمية، حيث تتنوع الفعاليات بين معارض فنية وعروض مسرحية وورش عمل وندوات تدور حول مفهوم اللعب كأداة تجمع بين التعليم والترفيه، ومن المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات الجمهور من كافة الفئات العمرية.

وذكر مدير عام الشؤون العامة لأرامكو السعودية المهندس فؤاد الذرمان ” نحن في أرامكو السعودية مهتمون بصناعة المستقبل عبر إلهام أجيال المستقبل، ويسعدنا بأن إثراء، وهو مبادرة الشركة للمجتمع الوطني والعالمي يحتضن تنوين ً”.



وأضاف ” يدمج تنوين بمعادلة مميزة الفنون والعلوم والتقنية وريادة الأعمال بمشاركة رواد ومبدعين محليين وعالميين لإلهام خيال 100ألف مشارك سيكون منهم المبدع والمبتكر في المستقبل القريب”.

وقالت مديرة مركز إثراء المهندسة فاطمة الراشد: “نسعى من هذه المبادرة الطموحة لأن تكون وجهة عالمية للموهوبين والمبدعين والشغوفين للمعرفة من شتى أنحاء العالم، ومنصة لتقديم المواهب الابتكارية الخارجة عن المألوف لتكون نافذة السعودية نحو العالم و مقصدًا للسياحة الإبداعية”. وأوضح مدير البرامج في مركز (إثراء) عبدالله الراشد أن موسم تنوين يشهد هذا العام تقديم ما يزيد عن 70 ورشة عمل تهدف إلى تطوير المستوى التصميمي والإبداعي للمشاركين حيث سيتم طرح “اللعب” بمفهومه الإبداعي في تنوين وبمساراته الأربعة، (اللعب والتقنية وأساليب اللعب وأدوات اللعب ومساحات اللعب)، كمادة فريدة وتفاعلية في بيئة محفزة وداعمة للإبداع.

وأضاف، “تشهد النسخة الثانية من تنوين مشاركة 35 متحدثًا وملهمًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتفكير الإبداعي والفنون وكذلك أكثر من 13 معرضا تفاعليا و30 حلقة نقاشية يشارك فيها نخبة من صناع الفكر والثقافة بالعالم ليضع تنوين زواره أمام فرصة مهمة لاكتساب المعرفة واكتشاف تجارب مختلفة”.