400 وظيفة لخريجي “أكاديمية مسك”

الرياض – البلاد

دعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” 3500 شاب وشابة من خريجي برامجها، إلى زيارة معرض التوظيف الافتراضي، الذي سيجمع الراغبين في البحث عن فرص وظيفية بأكثر من 50 شركة مشاركة تعرض أكثر من 400 وظيفة، حيث تهدف الأكاديمية من هذه المنصة الافتراضية إلى جمع خريجيها بأصحاب الأعمال من جميع أنحاء المملكة وتمكين التواصل معهم إلكترونياً.

وأعلنت الأكاديمية عن فتح الموقع الإلكتروني للمعرض الافتراضي يومي 9-10 أكتوبر الحالي، حيث يجري شركاء التوظيف مقابلات للخريجين والتواصل معهم ومقابلتهم، فيما سيكون الخريجون قادرين على زيارة أجنحة شركاء التوظيف الافتراضية والتقدم للوظائف التي يرغبونها، في حين سيوفر المعرض أدوات تواصل إلكترونية مثل الدردشة النصية والصوتية والمرئية بين الخريجين وأصحاب العمل لطرح الأسئلة والإجابة عنها.

وتعد هذه هي النسخة الثانية للمعرض الافتراضي الذي أطلقته أكاديمية مسك بهدف ربط خريجيها بالشركة المناسبة وبالوظيفة المناسبة، وتوفير الراحة والمنصة العملية للقاءات والحصول على مقابلات مع العديد من الشركات لربطها بالمرشح المناسب، حيث تضمن المعرض الأول 40 شركة وأكثر من 1700 متقدم، فيما تجاوز عدد الوظائف حاجز الـ250 وظيفة. وتعمل أكاديمية مسك على إشراك المتدربين في دورات مكثفة في التخصصات التقنية، مما يضمن دخولهم سوق العمل، باعتبار أن أحد أهم أهدافها، تمكين الشباب السعودي – من الجنسين – وتأهيلهم بما يكفل تسريع المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التدريب على المهارات الوظيفية.