الرياضة

ماني يواصل التألق..

فيديو : ماني يتلاعب بدفاعات البرازيل ويكسب ركلة جزاء ببراعة

محمد ابو الوفاaccess_time11 / صفر / 1441 هـ      10 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
ماني

تعادل المنتخبان البرازيلي والسنغالي في المباراة الودية التي جمعت بينهما في سنغافورة، وشهدت تألق نجم ليفربول ساديو ماني.

بطل العالم خمس مرات وحامل لقب كوبا أميركا الأخيرة، افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر لاعب ليفربول -أيضًا- روبيرتو فيرمينو.

بينما كان الرد من وصيف إفريقيا في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، من علامة الجزاء عبر مهاجم بريستول الإنجليزي، فامارا دييدهيو.

وتحصل ماني (26 عامًا) على ركلة جزاء بطريقة خادعة للغاية عندما انطلق من الرواق الأيسر وراوغ إثنين من لاعبي البرازيل.

قبل أن يمرر الكرة من بين قدمي مدفع باريس سان جيرمان، ماركينيوس، الذي عرقله بشكل واضح ومنحه ركلة جزاء.

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محمد ابو الوفا

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