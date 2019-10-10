فيديو : ماني يتلاعب بدفاعات البرازيل ويكسب ركلة جزاء ببراعة

تعادل المنتخبان البرازيلي والسنغالي في المباراة الودية التي جمعت بينهما في سنغافورة، وشهدت تألق نجم ليفربول ساديو ماني.

بطل العالم خمس مرات وحامل لقب كوبا أميركا الأخيرة، افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر لاعب ليفربول -أيضًا- روبيرتو فيرمينو.

بينما كان الرد من وصيف إفريقيا في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، من علامة الجزاء عبر مهاجم بريستول الإنجليزي، فامارا دييدهيو.

وتحصل ماني (26 عامًا) على ركلة جزاء بطريقة خادعة للغاية عندما انطلق من الرواق الأيسر وراوغ إثنين من لاعبي البرازيل.

قبل أن يمرر الكرة من بين قدمي مدفع باريس سان جيرمان، ماركينيوس، الذي عرقله بشكل واضح ومنحه ركلة جزاء.

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Alô, Milton Leite! Não é Garrincha mas é Mané! O camisa 10 partiu pra dentro e sofreu esse penal aí! Acompanhe Brasil x Senegal ao vivo no SporTV!#NossaSelecao pic.twitter.com/Np53iWARDy — SporTV (@SporTV) October 10, 2019