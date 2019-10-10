جامعة الطائف تتسلم وثيقة الاعتماد المؤسسي الكامل

الطائف : واس

كرّمت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم جامعة الطائف بمناسبة حصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات، وذلك خلال فعاليات (ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي)، الذي نظمته الهيئة، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وسلم المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى ورئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، وثيقة الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات.

وأعرب مدير جامعة الطائف المكلف، في تصريح صحافي بهذه المناسبة، عن تقديره لجهود هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، لتحسين جودة العملية التعليمية والفعالية المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي في المملكة.

وأكد الدكتور الزهراني أن حصول جامعة الطائف على الاعتماد الأكاديمي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي جاء بعد إعدادها تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها، لتحديد مستويات الجودة لديها استناداً لمعايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز.

وأشار مدير جامعة الطائف المكلف إلى خضوع جامعة الطائف لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز، كما أثبتت استيفائها لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وكذلك استيفائها المسوغات النظامية لممارسة عملها.