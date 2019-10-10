تعرفي على أفضل أنواع ماسكات الشيكولاتة لمحاربة التجاعيد

هناك أنواع من الأطعمة والحلوى لا يختلف على حبها اثنين، ومن أبرزها الشوكولاتة، فتناولها مفتاح من مفاتيح السعادة، وهي غنية بالكثير من الفوائد ليس على صحة الجسم فقط، بل كذلك على البشرة، وهذا لاحتوائها على مضادات الأكسدة والتي تؤخر من ظهور التجاعيد.

كما تساعد خصائص الكاكاو على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، وللحصول على جلد أكثر نضارة وحيوية إليك مجموعة من ماسكات الشوكولاتة الداكنة وهي نقلا عن موقع boldsky “

ماسك الشوكولاتة الداكنة والحليب

المكونات:

قطعتان من الشوكولاته الداكنة

2/3 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة سكر بني

1 ملعقة صغيرة ملح البحر

طريقة الاستعمال:

قومي بإذابة الشوكولاته ثم أضيفي الحليب للشوكولاتة المذابة.

أضيفي السكر والملح وامزجيهم جيدًا.

اترك الخليط حتى يبرد.

ضعي الخليط على وجهك ورقبتك.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يجف.

اشطفه جيدا ثم كرري هذا العلاج من 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

الشوكولاتة الداكنة واللبن والدقيق

المكونات:

قطعة من الشوكولاته الداكنة

1 ملعقة كبيرة جرام دقيق

1/2 ملعقة صغيرة زبادي

طريقة الاستعمال

قومي بإذابة الشوكولاتة جيدا ودعيها حتى تبرد.

أضيفي جرام الطحين والزبادي إلى خليط الشوكولاتة و امزجيهم جيدا.

ضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك.

اتركيه لمدة 15 دقيقة.

رشي بعض الماء على وجهك واستخدمي حركات دائرية لفرك وإزالة الماسك من وجهك.

اشطفيه جيدا بالماء الفاتر.