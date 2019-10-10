الكويت: العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سوريا تهدد استقرار المنطقة

البلاد : متابعات

أكدت الكویت یوم الأبعاء ان العملیات العسكریة التركیة في شمال شرق سوریا تعد تھدیدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة داعیة كافة الاطراف الى “الوقف الفوري للعملیات العسكریة”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة إن “العملیات العسكریة التركیة شمال شرق سوریا تعد تھدیدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة

وتصعیدا من شأنھ ان یقوض فرص الحل السیاسي الذي یسعى إليه المجتمع الدولي والذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكیل اللجنة الدستوریة التي ستحدد مستقبل الشعب السوري”.

ودعا المصدر كافة الاطراف إلى “الوقف الفوري للعملیات العسكریة حتى لا تنزلق الأوضاع الى ما یضاعف المعاناة الإنسانیة لأبناء الشعب السوري وحتى یتحقق الحفاظ على استقلال وسیادة سوریا وسلامتھا ووحدة أراضیھا”.