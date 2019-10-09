نجم يوفنتوس يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

رفض الدولي الأرجنتيني ولاعب يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، فكرة الرحيل إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات القادم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في أعقاب مباراة فريقه ضد إنتر ميلانو بالكالتشيو، إنه سيدافع عن بقائه ضمن صفوف يوفنتوس.

“لم يكن الأمر لطيفًا أن يرتبط اسمك بالذهاب إلى كل مكان في سوق الانتقالات”، هكذا بدأ اللاعب الحديث.

وأكمل “هذه هي كرة القدم وحالها، حتى إن قلت أنني أريد البقاء هنا، سيتم ربط اسمي بالانتقال”.

وأضاف “لقد عقدت مقابلة صحفية وأبرزت رغبتي في البقاء مع يوفنتوس ولم اتحدث منذ ذلك الحين عن مستقبلي”.

وأردف ديبالا “على الرغم من أنه لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، فإنني سأترك الحديث في الملعب وليس خارجه”.

واستطرد “أريد أن أبقى هنا وأواصل ميسرتي مع اليوفي، بإمكاني منح الفريق الكثير، مستقبلي هنا في تورينو”.

وكان مانشستر يونايتد قد تقدم بعرض لضم اللاعب في الصيف الماضي، بيد أنه قوبل بالرفض من إدارة النادي الإيطالي.

وتحدث تقارير عن معاودة النادي الإنجليزي المحاولة في السوق القادم، لكن ديبالا أغلق الباب تمامًا.