متفوقًا على يوفنتوس وأياكس: الهلال “الأول” عربيًا وآسيويًا في تصنيف أندية العالم

حل فريق الهلال في المركز الأول بالنسبة للأندية العربية والآسيوية في تصنيف أندية العالم لشهر سبتمبر الماضي.

وبحسب ما أورده موقع “كلوب وورلد رانكينج” المختص بإصدار تصنيف الأندية بشكل شهري، فإن الهلال حل في أفضل مراكزه تاريخيًا على الإطلاق.

وحل الزعيم الهلالي في الترتيب الـ 14 عالميًا متفوقًا على أندية عريقة مثل يوفنتوس الإيطالي، ووصيف أوروبا توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويتصدر برشلونة الإسباني طليعة التصنيف برصيد 15592 نقطة، فيما جاء ليفربول الإنجليزي وصيفًا وجمع 13174 نقطة.

بينما جمع الهلال 9854 بعد سلسلة الانتصارات الكبيرة والنتائج المرضية التي حققها الفريق خلال مجريات الشهر المنصرم.

إذ وضع نصف قدم في نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب في ذهاب نصف النهائي أمام السد القطري في الدوحة بأربعة أهداف لهدف.

بينما يتصدر محليًا لائحة ترتيب أندية دوري المحترفين السعودي برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل، ولا هزائم.

وتغلب الهلال خلال شهر سبتمبر على الاتحاد محليًا وقاريًا مرتين بنفس النتيجة 3-1 مُقصيًا إياه من دوري أبطال آسيا.

بينما خاض مواجهتين في الدوري، إذ تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، ثم تغلب على التعاون بهدفين لهدف.

وينتظر الهلال مواجهة مرتقبة في الدوري أمام فريق ضمك يوم الجمعة 18 من شهر أكتوبر الحالي في الرياض لحساب الجولة السابعة من البطولة.

فيما سيلاقي السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء 22 من أكتوبر في الرياض أيضًا.