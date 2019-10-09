رسميًا: ميلان يُعيّن ستيفانو بيولي كمدرب جديد.. والجماهير “غاضبة”

أعلن ميلان بشكل رسمي تعيين المدرب ستيفانو بيولي في منصب مدرب الفريق خلفًا للمقال ماركو جيامباولو.

بيولي (54 عامًا) وقّع على عقود انضمامه إلى ميلان صبيحة اليوم في مقر إدارة الفريق “كازا ميلان”.

عقد بيولي مع الفريق اللومباردي سيمتد إلى موسمين مع راتب يبلغ 2 مليون في العام وبجهاز معاون جديد.

وجاءت إقالة المدرب السابق جيامباولو بعدما تكبّد ميلان 4 خسائر خلال أول 6 جولات من الدوري الإيطالي.

ليكون جيامباولو أسرع مدرب في تاريخ ميلان يتعرض للإقالة، إذ بلغت ولايته 111 يومًا من الاستمرار.

بينما بات بيولي -الذي لعب ليوفنتوس ودرب الإنتر- ثامن مدرب لميلان منذ رحيل المدرب ماسيميليانو أليجري عام 2012.

إذ دخل الفريق في حالات تخبط كبيرة واحتل مراكز متدنية في الدوري فضلًا عن الغياب عن منصات التتويج وبطولة أوروبا.

ولاقت عملية تعيين بيولي سخط كبير من جانب جماهير الروسونيري، التي منّت النفس بمدرب كبير له إرث وتاريخ يليق بالفريق.

وانتشر هاشتاج #pioliout عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ليصبح في المركز الثاني عالميًا، والأول في بعض الدول مثل إيطاليا ومصر وبعض دول أوروبا.

بدوره قال بيولي عقب توقيع العقود: “اتجهز لهذه المغامرة بشغف لا متناهي، إنه أحد أكبر أندية العالم”.

وأضاف “لقد توليت زمام الأمور مع فريق رائع ولاعبين جيدين، اعتقد أنه بمقدوري تقديم عمل جيد”.

وأردف “بمقدور المشجعين انتقادي، لكنني ساعتبره حافزًا إضافيًا لتحسين نوعية عملي، طموحنا التأهل إلى الأبطال”.

ويحتل ميلان حاليًا المركز الترتيب الـ 13 على سلم ترتيب سكوديتو وفي جعبته 9 نقاط من 3 انتصارات و4 هزائم.