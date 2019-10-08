موسم الرياض : متى يُقام كلاسيكو الأرض بين الأرجنتين والبرازيل؟

سيكون عشاق المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ضمن فعاليات موسم الرياض.

إذ كشفت الهئية العامة للترفيه عن إقامة مباراة بين المنتخبين ضمن فعاليات موسم الرياض الذي سيدوم من 11 أكتوبر الحالي حتى 15 ديسمبر القادم.

سيكون اللقاء بتاريخ 15 نوفمبر على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وهو إعادة للقاء الودي الأخير الذي جمع بين المنتخبين في المملكة شهر أكتوبر من العام الماضي، ضمن الدورة الرباعية.

وشارك وقتئذٍ المنتخب السعودي إلى جانب الأرجنتين والبرازيل والعراق، وشهدت الدورة فوز المنتخب البرازيلي.

بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني في النهائي بهدف من دون رد في المباراة التي دارت رحاها على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

كما كشفت هيئة الترفيه عن إقامة مباراة اعتزال للأسطورة ياسر القحطاني ضمن فعاليات موسم الرياض، وسيكون في الأول من ديسمبر.