الرياضة

موسم الرياض 2019..

موسم الرياض : متى يُقام كلاسيكو الأرض بين الأرجنتين والبرازيل؟

محمد ابو الوفاaccess_time9 / صفر / 1441 هـ       8 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
موسم الرياض

سيكون عشاق المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ضمن فعاليات موسم الرياض.

إذ كشفت الهئية العامة للترفيه عن إقامة مباراة بين المنتخبين ضمن فعاليات موسم الرياض الذي سيدوم من 11 أكتوبر الحالي حتى 15 ديسمبر القادم.

سيكون اللقاء بتاريخ 15 نوفمبر على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وهو إعادة للقاء الودي الأخير الذي جمع بين المنتخبين في المملكة شهر أكتوبر من العام الماضي، ضمن الدورة الرباعية.

وشارك وقتئذٍ المنتخب السعودي إلى جانب الأرجنتين والبرازيل والعراق، وشهدت الدورة فوز المنتخب البرازيلي.

بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني في النهائي بهدف من دون رد في المباراة التي دارت رحاها على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بجدة.
كما كشفت هيئة الترفيه عن إقامة مباراة اعتزال للأسطورة ياسر القحطاني ضمن فعاليات موسم الرياض، وسيكون في الأول من ديسمبر.

محمد ابو الوفا

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