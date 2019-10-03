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شاهد.. عودة رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى الأرض

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1441 هـ       3 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

عاد هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض، اليوم الخميس، على متن مركبة «سويوز ام اس 12» برفقة زميليه، نك هايغ وألكسي أوفشينين.

وهبطت  المركبة في منطقة جزكازغان في كازاخستان.

وبدأت مراحل الهبوط من محطة الفضاء الدولية، بإغلاق مدخل المركبة، ثم انفصالها. وبعدها دخلت المركبة الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها.

ثم جرى فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة الأرض.

وانطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

وقضى المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.

 

صحيفة البلاد

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