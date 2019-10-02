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هزاع المنصوري ينشر صورة لمكة من الفضاء

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1441 هـ       2 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري صوة فضائية لمكة المكرمة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

وقال هزاع المنصوري في تغريدة “صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

يذكر أن هزاع علي المنصوري هو أحد أول رائد فضاء إماراتي، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

 

 

laylabaatyah

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