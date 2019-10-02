هزاع المنصوري ينشر صورة لمكة من الفضاء

وقال هزاع المنصوري في تغريدة “صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

يذكر أن هزاع علي المنصوري هو أحد أول رائد فضاء إماراتي، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.