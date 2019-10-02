“العمل” و”حقوق الإنسان” تتفاعلان مع مقطع “الطفل المعنف من المجرم”

جدة : البلاد

أظهر مقطع فيديو تم تداوله رجلا يقوم بضرب طفل وإشعال النار بالقرب من جسمه، وسط بكاء وصراخ من الطفل، فيما طالبت وزارة العمل من لديه معلومات تساعد في الوصول للمعنف التواصل معها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق تعمل وبالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من الفيديو المتداول.

من جهتها، قالت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع الموضوع مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا بالقبض على الرجل المعنف وتوفير الحماية للطفل عبر وسم “انقذوا الطفل المعنف من المجرم”، معتبرين أن ما قام به قسوة وخارج نطاق الإنسانية.