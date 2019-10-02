الحمام المغربي يساعدك على إنقاص الوزن ومحاربة التجاعيد

اكتسب الحمام المغربى صيتا واسعا أنه من خطوات الرفاهية والدلال، ولكن الحقيقة أن فوائده أكبر من ذلك، وهذا ما يكشف عنه موقع “wikihow“ خاصة عند الانتظام عليه، وعندها سيعرف صاحبه بقيمة الفوائد التى يكتسبها الجسم بشكل عام والجلد بشكل خاص.
وإليكِ سيدتي أبرز فوائد الحمام المغربي:
1- الحرص على عمل الحمام المغربى كل أسبوع في المنزل أو فى مراكز التجميل يكون قادرا على تفتيح المسام والمساعدة على طرد السموم والدهون القابعة داخل الخلايا، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد والحصول على قوام رشيق.
2-الحمام المغربي يعمل على تنظيف البشرة بشكل عميق، مما يساعد على محاربة ظهور الحبوب.
3-الحمام المغربى يعمل على إزالة آثار السيلوليت بنسبة كبيرة ويترك البشرة ناعمة ونقية مثل الأطفال.
4- الحمام المغربى من الزيوت الطبيعة يعمل على شد الجلد، خاصة بعد عمليات التخسيس ومع الاستمرار ستكون النتيجة واضحة.
5- الحمام المغربي من أنواع الطين المختلفة الأكثر ملاءمة للبشرة الدهنية وتعمل على علاج الظهر وباقى انحاء الجلد من أثر الحبوب والبثور.