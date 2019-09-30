فيديو : مورينيو للسعوديين “أنتظروني في جدة”!

ستكون الجماهير السعودية على موعد لقاء مع المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في مدينة جدة.

بحسب ما نشره الحساب الرسمي لمعهد إعداد القادة عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” فإن مورينيو سيصل إلى جدة بالأول من أكتوبر.

تأتي تلك الخطوة في إطار سلسلة من اللقاءات يديرها معهد إعداد القادة لاستقطاب المدربين الكبار من جميع أنحاء العالم.

ويهدف المعهد إلى مساعدة المدربين الوطنيين في اكتساب المزيد من الخبرات والأفكار لتطبيقها في الدوريات بفئاتها الوطنية المختلفة.

مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، وجّه رسالة إلى الجماهير من خلال مقطع فيديو نشره حساب معهد إعداد القادة.

إذ قال ” مرحبًا بالجميع، أود الترحيب بكم وإخباركم أنني اتطّلع للوصول إلى جدة والالتقاء بالجميع في معهد إعداد القادة”.

“اتمنى الإجابة على أسئلتكم ومشاركتكم بعض خبراتي، بالتوفيق للجميع وآمل رؤيتكم قريبًا، إلى اللقاء”.

شاهدوا المقطع التالي..

أهلا بالسبيشل ون في جدة#مورينيو_في_جدة pic.twitter.com/VPuOMoYdQL — معهد إعداد القادة (@Gsa_SSLi) September 29, 2019