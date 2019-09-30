الرياضة

مورينيو يطير إلى جدة

فيديو : مورينيو للسعوديين “أنتظروني في جدة”!

محمد ابو الوفاaccess_time1 / صفر / 1441 هـ      30 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
مورينيو يطير إلى جدة

ستكون الجماهير السعودية على موعد لقاء مع المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في مدينة جدة.

بحسب ما نشره الحساب الرسمي لمعهد إعداد القادة عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” فإن مورينيو سيصل إلى جدة بالأول من أكتوبر.

تأتي تلك الخطوة في إطار سلسلة من اللقاءات يديرها معهد إعداد القادة لاستقطاب المدربين الكبار من جميع أنحاء العالم.

ويهدف المعهد إلى مساعدة المدربين الوطنيين في اكتساب المزيد من الخبرات والأفكار لتطبيقها في الدوريات بفئاتها الوطنية المختلفة.

مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، وجّه رسالة إلى الجماهير من خلال مقطع فيديو نشره حساب معهد إعداد القادة.

إذ قال ”  مرحبًا بالجميع، أود الترحيب بكم وإخباركم أنني اتطّلع للوصول إلى جدة والالتقاء بالجميع في معهد إعداد القادة”.

“اتمنى الإجابة على أسئلتكم ومشاركتكم بعض خبراتي، بالتوفيق للجميع وآمل رؤيتكم قريبًا، إلى اللقاء”.

شاهدوا المقطع التالي..

محمد ابو الوفا

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