بوادر أزمة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب “فاتي”!

يسعى برشلونة إلى الحيلولة دون استدعاء نجمه المراهق أنسو فاتي إلى صفوف المنتخب الإسباني تحت 17 عامًا الشهر المقبل.

ويخوض منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم لتلك الفئة العمرية في البرازيل الشهر المقبل، وسط دعوة متوقعة لموهبة برشلونة الصاعدة.

فاتي (16 عامًا) بات حديث الجميع في إسبانيا بعد المستويات المبهرة التي قدمها رفقة برشلونة منذ انطلاقة الموسم.

وجاءت ترقية اللاعب إلى الفريق الأول لبرشلونة إثر الإصابات التي ألمّت بلاعبي الخط الأمامي، ميسي وسواريز وديمبيلي.

وشارك فاتي في 5 مباريات من أصل 6 للفريق بمسابقة الدوري، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

وفي الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فقد قرر المدرب أرنستو فالفيردي إشراكه أساسيًا على ميدان بوروسيا دورتموند.

إذا ما قام الاتحاد الإسباني بتوجية دعوة رسمية إلى اللاعب القادم من غينيا بيساو، فإن الأمر سيكون بمثابة “الكارثة” كما وصفها المدرب فالفيردي.

فإصابة ميسي تجددت مرة أخرى في مباراة فياريال، بينما لم يتأهل ديمبيلي بالشكل الكامل بعد، فيما تشهد مستويات سواريز ترديًا غير مسبوق.

وهو ما جعل الحاجة إلى فاتي ضرورية وحتمية في تشكيلة الفريق الكاتالوني في قادم الجولات بدوري الأبطال والدوري المحلي.

تُقام بطولة العالم للشباب في الفترة من 26 أكتوبر حتى 17 نوفمبر، وهو ما يعني غياب فاتي عن صفوف برشلونة لسبع مباريات إذا ما أكملت إسبانيا مشوارها نحو النهائي.

المباريات المتوقع غياب فاتي عنها بالترتيب في مسابقتي الدوري والأبطال هي.. (إيبار – سلافيا براج – ريال مدريد – بلد الوليد – ليفانتي – سلافيا براج “الإياب”- سيلتا فيجو).