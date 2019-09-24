نيسان تسحب 1.2 مليون سيارة من أميركا

البلاد : وكالات

تعتزم مجموعة نيسان لصناعة السيارات أن تسحب 1.23 مليون سيارة من الولايات المتحدة وذلك بسبب خلل محتمل في نظام الكاميرا الخلفية، وفق ما أعلنت الثلاثاء الوكالة الأميركية المكلفة بسلامة الطرقات.

وبررت الوكالة الأمر عبر موقعها بأن بين عدة طرازات بيعت في 2018-2019، “يمكن لخصائص العرض أن تظهر بشكل يمنع ظهور الصورة الخلفية”.

وقالت إن “النظام يبقي على هذه الخصائص حين تقوم السيارة بالرجوع إلى الخلف”، ما “يزيد من خطر وقوع حادث”.

ويرتقب أن تبدأ عمليات السحب في 21 أكتوبر، بحسب الوكالة الأميركية.

ويعد هذا الأمر ضربة جديدة لمجموعة نيسان التي تواجه مبيعاتها ومكاسبها نكسة في ظل تباطؤ يشهده السوق العالمي للسيارات، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

كما أنها تعاني من قلة تجديدها في الطرازات التي تنتجها.