وزير العدل: مسيرة تطوير

الرياض – البلاد

اعتبر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن اليوم الوطني فرصة كبيرة لاستذكار تاريخ المملكة المجيد التي أرسى دعائمها ووحد كيانها العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ومن بعده الملوك الذين تعاقبوا على تنميتها وتوفير سبل الراحة والأمن والأمان والاطمئنان لشعبها ومقيميها وزائريها، تحت راية التوحيد وبمرتكزات الشريعة الإسلامية وقيمها التي ننهل من معينها الصافي.

وأشار الصمعاني إلى أن دعم القيادة الرشيدة أثمر أيضًا العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تحققت، مضيفاً : “سنواصل رفع جودة الأداء والخدمات، كهدف استراتيجي في المرحلة المقبلة حتى نصل للجودة المطلوبة والتي تحقق رضا المستفيدين والمتقاضين؛ ليسير قطاع العدالة مع مسيرة القطاعات في المملكة كافة، نحو التطوير الشامل والطموح الذي لا ينضب”.