نصائح لكل أم لتشجيع طفلك على المذاكرة

قد تجد بعض الأمهات صعوبة أثناء مذاكرة الطفل، لعدم قدرته على إستيعاب الدرس أو إهتمامه باللعب ومشاهدة أفلام الكارتون، مما يتسبب فى الحصول على نتيجة ضعيفة بنهاية العام الدراسى، ولتجنب ذلك، نتعرف فى التقرير على نصائح لتسهيل مذاكرة المواد الدراسية على الطفل وتجعله يفضل المذاكرة، وفقاً لما ذكره موقع ” readingrockets“.
نصائح لتسهيل المذاكرة على الطفل
– يجب على الأم أن تشعر الطفل بأنه ذكى ونبيه ويستطيع فهم المعلومة من المرة الأولى، مما يشجعه على مذاكرة المواد الدراسية .
– يفضل أن تشجع الأم الطفل على المذاكرة من خلال قراءة الدروس معه، وغناء بعض الدروس له إن أمكن ذلك، مما يساعده على الفهم بطريقة سهلة وبسيطة.
– ينصح أيضاً أن يشجع أفراد الأسرة الطفل على المذاكرة، من خلال حثه على الإهتمام بها، ويستحسن تكوين مجموعة صغيرة من الأصدقاء أو الجيران للمذاكرة معاً وكذلك الإشتراك فى اللعب.
– يجب الحد من مشاهدة الطفل للتليفزيون، والتحدث معه وجعله يقرأ بعض القصص القصيرة فى أوقات الفراغ حتى يحسن من مهارته اللغوية .
– يفضل أن تشجع الطفل الأم على المذاكرة من خلال التأكيد على إن التعليم يجعله يصل لأهدافه.
– يجب على الأم أن تراقب الطفل وتتأكد من اهتمامه بمذاكرة المواد الدراسية ومراجعة الدروس السابقة، مع تخصيص مكان هادىء به إضاءة جيدة للمذاكرة.