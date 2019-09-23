خلل فني تسبب باشتعال منصة إطلاق الألعاب النارية بالرياض

أوضحت الهيئة العامة للترفيه تعقيباً على المقطع المتداول حول حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من إستاد الملك فهد الدولي بالرياض أنه وبناء على التحقيقات التي تم إجراءها فور وقوع الحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية تبين أن هناك خلل فني في مرحلة الإطلاق نتج عنه إصابة طفيفة لطفلة وتم معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة في الموقع، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى ولله الحمد.