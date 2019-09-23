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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة اليوم الوطني

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1441 هـ      23 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وأعرب الملك عبدالله الثاني باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

صحيفة البلاد

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