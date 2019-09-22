1300 طالب وطالبة بحلقات التحفيظ في فيفا

فيفاء ـ البلاد

يواصل 1300 طالب وطالبة نشاطهم التعليمي في 90 حلقة تحفيظ ودار نسائية وحلقات إلكترونية تتبع جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفاء ، خلال العام الحالي.

وأعدّت الجمعية خطتها التعليمية وبرامجها التحفيزية للملتحقين بالجمعية من مختلف الفئات العمرية من الصغار والشباب والكبار، رجالًا ونساء ، حيث تتضمن حلقات تحفيظ القرآن الكريم مختلف المراحل الدراسية للصغار والكبار، وذلك بمشاركة كادر تعليمي وإشرافي متميز منهم 100 معلم ومعلمة.

كما تسعى الجمعية لافتتاح حلقات تحفيظ جديدة من خلال تشجيع الطلاب والطالبات للانضمام إلى الجمعية ، والعمل كذلك على تنفيذ العديد من البرامج القرآنية خلال العام الحالي 1441هـ ، سعيًا من الجمعية لأداء رسالتها وتحقيق أهدافها السامية في تعليم وتحفيظ كتاب الله عز وجل.