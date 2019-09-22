مراكز صحية مناوبة في عطلة اليوم الوطني

الرياض – سامية الغريبي

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، أنها خصصت نحو 138 مركز رعاية صحية أولية للعمل خلال إجازة اليوم الوطني، في محافظات المنطقة.

وقال مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرصيص إن هذه المراكز المناوبة تعمل لمدد تبدأ من 8 ساعات يومياً وتصل لمدة 16 ساعة يومياً، فيما تتواصل ساعات العمل في عدد من المراكز إلى 24 ساعة.

وأوضحت د. الرصيص أن هذه المراكز الصحية المناوبة تسعى إلى توفير خدمات الرعاية الصحية لأبناء محافظات منطقة الرياض لأكبر فترة زمنية ممكنة، واستقبال الحالات المرضية المفاجئة أو الذين تحول ظروفهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية. وأكدت أن مديرية الصحة من خلال المراكز الصحية المناوبة في إجازة اليوم الوطني تحرص على خدمة المواطنين وتلبية رغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها، تحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية.