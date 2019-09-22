حسام بن سعود يشهد حفل جامعة الباحة بيوم الوطن

الباحة ـ البلاد

يشرف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الأربعاء القادم، احتفال جامعة الباحة باليوم الوطني الـ(89) للمملكة، الذي يقام بالمسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية.

وثمّن مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين رعاية سموّه الكريم حفل احتفاء الجامعة باليوم الوطني، مقدّمًا لسموه شكره وتقديره واعتزازه، باسمه، ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة على كريم مشاركته بالاحتفال بهذه المناسبة الغالية في رحاب الجامعة.

وأكّد أنّ جامعة الباحة سواء في داخل المدينة الجامعة، أو في مجمّعاتها الأكاديمية، أو في كلياتها بمحافظات المندق، والمخواة، وقلوة، وبالجرشي ستقدّم فعاليات هادفة، وبرامج نوعية متميزة، تنسجم مع هذه المناسبة العظمية، وتتماشى مع هذا الحدث التاريخي الكبير نظرًا للتحولات الكبرى، والتضحيات الجليلة التي واكبت بداية التأسيس حتى يومنا هذا، مفيداً بأن الجامعة بجميع كلياتها وإداراتها ستعمل إلى إبراز ما يحظى به التعليم بشكلٍ عام، والجامعة على وجه الخصوص من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ فضلاً عن الرعاية والمتابعة التي تلقاها الجامعة من صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة.