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القيادة تتلقى تهنئة باليوم الوطني من الرئيس الجيبوتي

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1441 هـ      22 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي ، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية .

وأعرب فخامته خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوه الرئيس إسماعيل جيله، بمستوى العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى تطابق مواقف ورؤى البلدين تجاه مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية .

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، برقية تهنئة من فخامة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .

صحيفة البلاد

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