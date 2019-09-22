السفير الأمريكي يهنئ المملكة باليوم الوطني

البلاد : واس

هنأ سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد باسمه واسم منسوبي السفارة والقنصليتين في جدة والظهران, خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده والشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

ونوه السفير الأمريكي بقوة وعمق العلاقة الرابطة بين البلدين المتعددة الجوانب التي تعد أفضل من أي وقت مضى، لا سيما وأن البلدين يواجهان معاً تحديات الأمن الإقليمي والعمل يداً بيد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية المشتركة, وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية وحماية أمن البلدين إلى جانب بناء العلاقات بين شعبي المملكة والولايات المتحدة للحفاظ على العلاقات القوية.

ولفت النظر إلى أن الولايات المتحدة والمملكة دعمتا بعضهما البعض على مدى عدة عقود, متطلعا إلى سنوات عديدة أخرى من الشراكة المثمرة, متمنيا لشعب المملكة العربية السعودية مزيداً من النجاح والتقدم والازدهار.