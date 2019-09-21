زوكربيرج يتعهد للكونجرس بالتعاون في تحقيقات مكافحة الاحتكار

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب قد فتحت فى السابق تحقيق للمنافسة في الأسواق الرقمية مطلع شهر يونيو الماضي، والذى يعتبر واحد ضمن سلسلة من التحقيقات التي تواجه كبري شركات التقنية مثل أمازون، وأبل، وفيس بوك، وجوجل.
وقال “سيسيلين”، بعد اجتماع مع زوكربيرج استمر لنصف ساعة، وشارك فيه رئيس اللجنة القضائية “جيري نادلر”: أن زوكربيرج تعهد بالتعاون مع التحقيق وأتطلع إلى تعاونه، وأعتقد أننا سنصدر تقريرًا جيدًا في نهاية التحقيق”، فيما قال النائب “دوج كولينز” إنهم ناقشوا أيضًا التحقيق الذي أجرته اللجنة من الحزبين لمكافحة الاحتكار في شركات التقنية الكبرى.
الجدير بالذكر أن لجنة مجلس النواب الأمريكي طالبت يوم الجمعة الماضي برسائل البريد الإلكتروني الداخلية والمعلومات المالية التفصيلية وسجلات الشركة الأخرى من كبار المسؤولين التنفيذيين في أمازون، وفيس بوك، وآبل، وجوجل.