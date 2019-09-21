الهلال يهزم الاتحاد بثلاثية وينفرد بالصدارة

جدة : البلاد

حقق الهلال فوزاً مهماً وغالياً على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “همة حتى القمة”.

بدأ الهلال المباراة بضغط هجومي كبير على مرمى الاتحاد، توجه بالهدف الأول عن طريق محترفه البرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة (15)، وواصل الهلال ضغطه وتمكن ذات اللاعب إداوردو من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة (26)

وتمكن البرازيلي رومارينهو من تقليص الفارق بإحراز الهدف الأول للاتحاد عند الدقيقة (31)

وأضاف “البديل” جيوفينكو هدف فريقه الثالث عند الدقيقة (90) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده من النقاط إلى (10) نقاط متصدراً ترتيب البطولة

فيما تجمد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر في ترتيب البطولة.