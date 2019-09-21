الجبير: نحمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو

الأولىالجبير: نحمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1441 هـ 21 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد : متابعات أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير ، السبت، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران. وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي اليوم (السبت)، أن الهجوم استهدف أمن الطاقة للعالم بأسره ، قائلا :”متأكدون أن الهجوم لم يأت من اليمن بل أتى من الشمال”. وأضاف: على العالم أن يضع حدا للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار،مشددا على ضرورة تحسين الاتفاق النووي لاسيما قضية تخصيب اليورانيوم. وتابع الجبير: إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني. وكشف الجبير أن “السعودية تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات”. مرتبط