فيديو : إبراهيموفيتش يتجاهل مصافحة أحد المشعجين

تجاهل مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، زلاتان إبراهيموفيتش، مصافحة أحد المشجعين بشكل غير متوقع.

ففي أعقاب مباراة لوس أنجلوس ضد ضيفه سبورتنج كنساس لحساب مباريات الدوري الوطني، دلف مشجع صغير إلى الملعب.

وبدأ في الهرولة إلى إبراهيموفيتش لمصافحته، عندما اقترب منه سحب النجم السويدي نفسه وحوّل أنظاره بعيدًا عنه.

المشجع الصغير انزلق أثناء الركض إلى إبرا وهو ما وصفه اللاعب بـ “السير على الماء” في إشارة إلى انزلاق المشجع.

إذ نشر هدّاف لوس أنجلوس مقطع فيديو عبر منصة التواصل الاجتماعي “انستجرام” يُجسّد الحادثة.

المباراة انتهت بفوز لوس أنجلوس بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف مقابل إثنين، وكان نصيب إبراهيموفيتش منها ثلاثية.

ورفع النادي رصيده من النقاط إلى 64 في صدارة لائحة ترتيب القسم الغربي من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

شاهد المقطع التالي..